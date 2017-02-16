Аварийный дом в Полевском будет закрыт от нежелательных гостей по требованию прокуратуры

Некоторое время назад дом по улице Ленина был расселен по программе «аварийное жилье». Однако сейчас, утверждают в прокуратуре, в здание имеется свободный доступ. Так, по вине незваных гостей уже произошел пожар, последствия которого могут привести к обрушению.



Прокуратура Полевского подала в суд материалы по данному делу, потребовав закрыть доступ в здание на период до сноса: по периметру установить ограждение, на окна установить щита, а на двери – входные группы.



Суд удовлетворил требования в полном объеме, сообщают в пресс-службе ведомства.