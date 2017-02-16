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Новости Нижнего Тагила

Лекция-игра по правилам пожарной безопасности прошла для дошколят в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 февраля 2017, 16:55Добавить новость
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В детском саду «Солнечный круг» в Нижнем Тагиле прошел урок по пожарной безопасности, сообщается на сайте Центра защиты населения. Методист нижнетагильского Центра защиты населения встретилась с воспитанниками детского сада №108. В рамках профилактического мероприятия для детей 3-5 лет был проведен урок по изучению правил пожарной безопасности. 

О. И. Иванова рассказала малышам о том, как правильно вести себя в случае возникновения пожара в квартире. Дети посмотрели обучающие мультфильмы, приняли участие в импровизированной сценке. В ней они показали, какие действия нужно выполнить при возникновении пожара в квартире, когда взрослых дома нет. Детям было необходимо вызвать пожарных по телефону, покинуть квартиру, закрывая при этом органы дыхания. Участники сценки сделали все правильно и последовательно. 

Все дети получили по окончании урока памятки о пожарной безопасности. Самым активным участникам мероприятия были вручены книжки-раскраски на пожарную тематику. 
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