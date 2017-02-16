Мемориальная доска была открыта в Екатеринбурге в память погибшего в Афганистане уральца (ФОТО)

Открытие было приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Анатолий Муранов служил старшим оперуполномоченным в Управлении КГБ СССР по Свердловской области. Он одним из первых жителей региона отдал жизнь в войне на афганской земле. Он умер во время штурма здания министерства в Кабуле, получив смертельное ранение по обеим ногам. Сослуживцы рассказали, что его последними словами перед смертельной очередью были «Жаль, не досмотрел».



В церемонии открытия мемориальной доски присутствовала вдова Анатолия Муранова - Татьяна Анатольевна, а также коллеги и сослуживцы погибшего героя.