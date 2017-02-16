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Новости Нижнего Тагила

Мемориальная доска была открыта в Екатеринбурге в память погибшего в Афганистане уральца (ФОТО)

16 февраля 2017, 09:10Добавить новость
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В Екатеринбурге была открыта мемориальная доска в память участника Афганской войны уральца Анатолия Муранова, который в 1979 году погиб в Кабуле. Открытие было приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Анатолий Муранов служил старшим оперуполномоченным в Управлении КГБ СССР по Свердловской области. Он одним из первых жителей региона отдал жизнь в войне на афганской земле. Он умер во время штурма здания министерства в Кабуле, получив смертельное ранение по обеим ногам. Сослуживцы рассказали, что его последними словами перед смертельной очередью были «Жаль, не досмотрел».

В церемонии открытия мемориальной доски присутствовала вдова Анатолия Муранова - Татьяна Анатольевна, а также коллеги и сослуживцы погибшего героя.

 

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