Слишком частые звонки стали основной причиной жалоб должников на работу коллекторов

Из 443 обращений граждан России, обратившихся в надзорное ведомство с жалобами на коллекторов, только 4 были признаны ФССП обоснованными. Это составило менее 1%. Об этом сообщает газета «Известия». В январе 2017 года количество заявлений о нарушении закона коллекторами от россиян увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Служба судебных приставов рассмотрела все обращения. В результате проверки всего по 4-м заявлениям было возбуждено дело.
Увеличилось также число обращений граждан в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. В сравнении с показателями прошлого года, количество таких обращений выросло вдвое.
Основной причиной обращений являются частые звонки коллекторов. В соответствии с законом, коллекторы не имеют права звонить должникам чаще одного раза в сутки. Специалисты говорят о том, что число жалоб на коллекторов будет расти, так как в настоящее время работе коллекторских агентств в обществе уделяется пристальное внимание.