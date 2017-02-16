| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Слишком частые звонки стали основной причиной жалоб должников на работу коллекторов

16 февраля 2017, 15:30Добавить новость
Россия,коллекторы,жалоба,суд,микрозаймы,обращение,заявление
Из 443 обращений граждан России, обратившихся в надзорное ведомство с жалобами на коллекторов, только 4 были признаны ФССП обоснованными. Это составило менее 1%. Об этом сообщает газета «Известия». В январе 2017 года количество заявлений о нарушении закона коллекторами от россиян увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Служба судебных приставов рассмотрела все обращения. В результате проверки всего по 4-м заявлениям было возбуждено дело. 

Увеличилось также число обращений граждан в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. В сравнении с показателями прошлого года, количество таких обращений выросло вдвое.

Основной причиной обращений являются частые звонки коллекторов. В соответствии с законом, коллекторы не имеют права звонить должникам чаще одного раза в сутки. Специалисты говорят о том, что число жалоб на коллекторов будет расти, так как в настоящее время работе коллекторских агентств в обществе уделяется пристальное внимание.
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Аварийный дом для многодетной семьи в Верхотурье будет отремонтирован по требованию прокуратуры 6 февраля, 18:30
Аварийный дом в Полевском будет закрыт от нежелательных гостей по требованию прокуратуры сегодня, 08:20
Нетрезвый водитель из Новоуральска попытался подкупить инспектора ГАИ и попал под суд 13 февраля, 08:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 36
Подписаться на новости