Первый конкурсный день WorldSkills Russia в Нижнем Тагиле собрал участников в пяти номинациях (ФОТО)

Первый конкурсный день «Молодых профессионалов» завершился. Конкурсанты демонстрировали свои умения в 5 категориях: фотография, видеопроизводство, флористика, технология моды и туризм.



Участникам были даны задания, в которых они должны были показать свои профессиональные способности. Больше всех по времени трудились профессионалы, создающие одежду. Для выполнения задания им понадобилось 8 часов.



Флористы создавали букеты-связки. Требования к выполнению их заданий были стандартными: такими же, какие предъявляются в цветочных салонах и магазинах. Специалист в этой области и тренер Марина Казакова сообщила, что задания для конкурсантов взяты с международных чемпионатов.



Участники компетенции «Туризм» выполняли задание по подборке пакетного тура для туроператора, выступая в качестве турагентов. На выполнение задания было дано 2,5 часа.

Также конкурсанты выполняли еще одно творческое задание – создание выставочного стенда своего города для международной выставке «Уральская промышленность – 2017». Представители Нижнего Тагила предложили свой вариант – отправиться в путешествие на легендарный Уралвагонзавод.



Конкурсанты-фотографы выполняли задания по созданию мужских и женских портретов, а также фотографии в интерьере. В компетенции «видеопроизводство» было 2 задания – создание короткометражного ролика и работа с готовым видеоматериалом.



Кроме самого конкурса, в программу мероприятия вошли мастер-классы для студентов и школьников Нижнего Тагила. Гостей обучали косоплетению, кузовному ремонту, визажу, парикмахерскому искусству. Также желающие могли попробовать себя в роли дизайнера, ювелирного мастера, автомеханика, автослесаря, косметолога, посетить швейные мастерские и уникальный музей исторических костюмов.





Фото: официальный сайт Нижнего Тагила