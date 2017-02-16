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Выгул собак на детских площадках и парковка на газонах запрещены новыми Правилами благоустройства в Екатеринбурге

16 февраля 2017, 12:55Добавить новость
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Глава комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала в эфире телеканала «Домашний» о нововведениях. Изменения коснулись правил выгула собак. Теперь на территории города их запрещено выгуливать на детских и спортивных площадках, на газонах, на территории образовательных и медицинских учреждений.
 
Там, где мы реконструируем объекты зеленого хозяйства, мы стараемся строить площадки для выгула животных, -- подчеркнула Благодаткова.

 
Также, как пишут «Ведомости Урала», запрещено без согласования с мэрией присоединяться к проезжей части.
 
Разграничили понятия «газон» и «парковка», теперь планируется ввести штраф за парковку на газонах и детских площадках.
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