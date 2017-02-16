| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Выставка картин главы нижнетагильского отделения Союза художников России открылась в год 75-летия организации

16 февраля 2017, 14:45Добавить новость
Нижний Тагил,искусство,выставка,картины,юбилей,Носов,таланты,Анжелика Южакова,администрация
В администрации Нижнего Тагила состоялось открытие персональной выставки Анжелики Южаковой «Магия цветка». Открытие новой выставки приурочено к 75-летию нижнетагильского отделения Союза художников России. Свои художественные работы представила мастер скульптуры и живописи Анжелика Южакова, которая возглавляет в Нижнем Тагиле городское отделение всероссийской организации «Союз художников России». 

Анжелика Леонидовна обучалась художественному искусству в мастерской своего отца – Леонида Южакова. Основным направлением художника является скульптура. Ее монументальные работы экспонируются не только в Нижнем Тагиле: многие их них находятся в частных коллекциях США, Франции, Чехословакии, Израиля. 

Нынешняя выставка «Магия цветка» выполнена в технике пастели. Специалисты музея изобразительных искусств отметили неординарность работ художницы. 

На открытии выставки побывал мэр города Сергей Носов, который отметил, что проведение выставки в здании городской администрации является хорошей традицией. Это помогает знакомить горожан с работами тагильских художников, воспитывает вкус при знакомстве с талантливыми работами мастеров.
© TagilCity.ru
метки , , , , , , , ,
Выставка Миши Брусиловского открылась в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила (ФОТО) 13 января, 17:20
Московский художник выставляется в музее Уралвагонзавода (ФОТО) 16 декабря 2016, 14:50
300-летие Нижнего Тагила сегодня обсудят в администрации города 2 декабря 2016, 08:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 59
Подписаться на новости