Выставка картин главы нижнетагильского отделения Союза художников России открылась в год 75-летия организации

В администрации Нижнего Тагила состоялось открытие персональной выставки Анжелики Южаковой «Магия цветка». Открытие новой выставки приурочено к 75-летию нижнетагильского отделения Союза художников России. Свои художественные работы представила мастер скульптуры и живописи Анжелика Южакова, которая возглавляет в Нижнем Тагиле городское отделение всероссийской организации «Союз художников России».
Анжелика Леонидовна обучалась художественному искусству в мастерской своего отца – Леонида Южакова. Основным направлением художника является скульптура. Ее монументальные работы экспонируются не только в Нижнем Тагиле: многие их них находятся в частных коллекциях США, Франции, Чехословакии, Израиля.
Нынешняя выставка «Магия цветка» выполнена в технике пастели. Специалисты музея изобразительных искусств отметили неординарность работ художницы.
На открытии выставки побывал мэр города Сергей Носов, который отметил, что проведение выставки в здании городской администрации является хорошей традицией. Это помогает знакомить горожан с работами тагильских художников, воспитывает вкус при знакомстве с талантливыми работами мастеров.