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Новости Нижнего Тагила

Инсталляция, песенный марафон и фестиваль пройдут в Нижнем Тагиле в майские праздники

16 марта 2017, 08:00Добавить новость
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В администрации Нижнего Тагила накануне прошло совещание, посвященное майским праздникам. Представители управления культуры рассказали о планируемых мероприятиях.

После торжественной демонстрации 9 мая состоится песенный марафон, участники которого будут проезжать по улицам города на раритетном автомобиле и исполнять песни. На площадке перед музеем-заповедником расположится инсталляция «Проводы новобранцев на войну». Для ветеранов у КДК «Современник» на фестивале военной песни будут исполнены знакомые музыкальные композиции.

На участие в акции «Бессмертный полк» с каждым годом заявляется всё больше тагильчан. В этом году «Бессмертный полк» пройдет по городу в пятый раз, передает пресс-служба администрации. В 2017 году порядок шествия с учетом изменения в количестве останется прежним.

А 14 мая в Нижнем Тагиле пройдет гала-концерт победителей фестиваля «Возьмемся за руки, друзья».
12 мая для всех желающих пройдет квест «Спасибо деду за Победу!». 15 мая гора Белая примет участников гонки «Горжусь тобой Отечество», в ходе которой свердловчане будут сдавать нормы ГТО.

Для ветеранов пройдет благотворительная акция «Ветеран». Волонтеры сделают приборку в квартирах, а также приведут в порядок захоронения участников войны.

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