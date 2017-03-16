| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Количество фиктивных браков для получения гражданства в разы возросло в России — эксперты

16 марта 2017, 16:25Добавить новость
Россия,брак,свадьба,гражданство,фиктивный брак,зарубежье
За последние семь лет количество человек, получивших российское гражданство через брак, выросло в 51 раз, об этом сообщает газета «Известия». Специалисты считают, что в России в последнее время развился теневой бизнес по содействию в заключении браков с целью получения паспорта РФ. Большое число таких браков являются фиктивными, и никто не занимается проверкой их подлинности. 

В 2009 году было заключено 683 брака, в результате которых граждане получили гражданство России. В 2016 году их число уже составило 35 000 человек. 

Появлению новых граждан РФ способствовала также миграция бывших соотечественников в Россию из стран зарубежья. Напомним, 150 000 мигрантов вернулись на родину из стран запада в 2016 году и снова стали россиянами. 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , ,
Число браков в России сократилось на 15% 13 февраля, 15:10 1
В Новой Ляле фиктивный брак между иностранцем и россиянкой расторгнут по инициативе прокуратуры 19 октября 2016, 18:10
Таджик женился на тагильчанке, чтобы получить российское гражданство 22 августа 2016, 15:15 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 13
Подписаться на новости