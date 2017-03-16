Молодой человек из Новоуральска пропал в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Николай в будние дни работает в Нижнем Тагиле, а в субботу приезжает к родным в Новоуральск на выходные. Однако в минувшую субботу, 11 марта, дома он не появился. Не появился он и на работе в понедельник.



Обеспокоенные родственники написали в полицию Новоуральска заявление о розыске.

Обычно он одет в спортивном стиле: яркая курточка с капюшоном и без шапки, чёрный рюкзак, тёмные джинсы, кроссовки. Рост 185 сантиметров, волосы до плеча, -- рассказала мама пропавшего.

Родственники просят сообщить любую имеющуюся информацию о местонахождении Николая. Связаться с ними можно по номерам 89222081766, +7 (3437) 091-455.



