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Новости Нижнего Тагила

Народные дружины появятся в Дзержинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила

16 марта 2017, 18:05Добавить новость
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Полгода назад в Нижнем Тагиле была создана дружина, которая начала помогать поддерживать правопорядок в Ленинском районе города. В этом году подобные дружины могут появиться в двух других районах города.

С начала года с помощью дружинников было выявлено 46 правонарушений. Несколько раз они участвовали в задержании правонарушителей. Кроме того, дружинники привлекаются как понятые. В этом году свои дружина могут официально появиться в Дзержинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила.

 

В Дзержинском районе тоже дружину хотят создать. Там за это взялся «Уралвагонзавод». Но эта работа пока ещё в процессе, -- рассказал командир общественной организации «Народная дружина Ленинского района» Андрей Нартов.

 

Именно в Дзержинском районе ещё в 2013 году появилось первое формирование граждан, выразивших желание на добровольной основе участвовать в охране общественного порядка. Это были работники «Уралвагонзавода». В ближайшее время добровольное формирование граждан получит официальный статус народной дружины.

 

Известно, что в Тагилстроевском районе идёт обсуждение идеи о создании своей дружины.

 

В Ленинском районе дружина первоначально создавалась как казачья, однако за прошедшее время она превратилась в по-настоящему «народную» — множество волонтеров захотели присоединиться. Перед вступлением каждого из них проверили на судимость и провели обучение:

 

С членами народной дружины сотрудники полиции проводят учебу, знакомя с нормативной базой и основами административного законодательства, а также обучают основным приемам необходимой обороны, -- сообщили в полиции Нижнего Тагила.

 

Свою деятельность дружина Ленинского района ведёт в четырех направлениях: охрана общественного порядка, помощь ГИБДД, информационная работа и работа с трудными подростками и неблагополучными семьями:

 

Самое главное — охрана общественного порядка. У нас каждый день дежурят два наряда на центральных улицах района. Также в 2017 году мы будем помогать поддерживать правопорядок на всех праздничных и торжественных мероприятиях.

 

Некоторое время назад к нам присоединилась дружина ГИБДД. Это около 100 человек. Они ведут работу по второму направлению — проводят информационную работу с взрослыми и школьниками, могут помогать регулировать движение, -- рассказал Андрей Нартов.

 

Также дружинники проводят просветительскую работу — участвуют в проведении лекций в школах, детских садах и на предприятиях. Они рассказывают о правонарушениях, ПДД и новых законах о курении и распитии алкогольных напитков в общественных местах, раздают информационные буклеты. Этим занимаются, как правило, люди старшего возраста.

 

В этом году дружинники начнут ходить в единой форме, обзаведутся жетонами рациями и камерами. По оснащению они постараются не уступать полицейским.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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