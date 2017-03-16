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Новости Нижнего Тагила

Особенности и опасности при выборе духовной литературы стали темой семинара в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 марта 2017, 15:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 14 марта в Православной гимназии №11 состоялся семинар «Книга в духовно-нравственном воспитании: функции, смыслы, значения». Семинар был приурочен Дню Православной книги.
Программа семинара включала в себя чтение докладов и лекций, а также выступления учеников и преподавателей гимназии.

В первой части мероприятия иерей Алексий Бессонов, замдиректора по учебной работе Православной гимназии Диана Адам и замдиректора по воспитательной работе Марина Уманская озвучили доклады о пользе чтения духовной литературы, о роли Библии в современном обществе и безопасности при выборе религиозной литературы.

Есть книги, чтение которых может нанести вред. Особенно это касается детей и подростков. Не всякая литература способна положительно повлиять на неокрепшую психику. Эзотерики, шарлатаны и экстрасенсы для привлечения внимания используют церковные или религиозные понятия в своих названиях. Содержание же подобных материалов не имеет ничего общего с христианской и духовной литературой, -- рассказала на семинаре Диана Адам.


Аудитория семинара состояла из учителей и библиотекарей светских школ и гимназий. Напомним, что с 1 сентября 2012 года в систему общего образования ввели новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Не во всех школах удалось привлечь специально обученных учителей. Подготавливали в основном учителей обществознания, русского языка и литературы и других предметов.

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Я каждый год сюда приезжаю в Православную гимназию на подобные семинары. Мне и самой интересно, и для работы полезно. Я веду курс ОРКСЭ, и мне необходимо ориентироваться в религиозной литературе, уметь правильно подать ученикам. У меня есть удостоверение о том, что я проходила подготовку. В основном, всю информацию о религиях я нахожу сама в интернете, -- поделилась с журналистом TagilCity.ru Ирина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы школы №72. 


Как правильно выбрать религиозную литературу и как отличать ее от псевдонаучной и псевдохристианской, где покупать и с кем советоваться – между чтецами и слушателями выстроился диалог, гости семинара обменивались мнениями.

За модными кричащими названиями и яркой обложкой порой скрывается опасная литература радикальных, экстремистских учений. Подростки, как правило, реагируют на слэнговые или молодежные названия книг, на броские картинки, и в руки к ним попадает материал, который может оказать негативное влияние. При выборе христианской литературы необходимо обращать внимание на наличие специальных грифов, которые используются при издательстве литературы Русской Православной церкви, -- предупредила слушателей Диана Адам.


Ученики и сотрудники гимназии читали на церковно-славянском языке. Лекторы рассказали о пользе языка и приводили примеры его метафоричности и аллегоричности. Много говорилось о значении Библии и христианства в культуре русского народа: русская поэзия, кинематограф, литература не обошлись без сюжетов Библии и христианских учений. 

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Фото: Православная гимназия №11
© TagilCity.ru
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