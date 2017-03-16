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Новости Нижнего Тагила

Рекордное количество россиян в 2017 году одобрило присоединение Крыма к России

16 марта 2017, 17:25Добавить новость
Россия,Крым,опрос,статистика,Государство,народ,гражданство,общество
97% россиян, участвовавших в социологическом опросе, одобряют вхождение Крыма в состав РФ, об этом сообщает газета «Известия». В 2017 году россияне поставили рекорд по одобрению Крыма в составе РФ. Напомним, в 2014 году Крым стал частью России. 

78% респондентов считают, что вхождение Крыма в состав РФ сыграло положительную роль. В 2016 году так считали только 60% опрошенных. 2% россиян категорически не согласны с присоединением Крыма и отказываются воспринимать его частью РФ. 1% затруднились ответить на вопрос о своем отношении к Крыму.
 
84% опрошенных россиян убеждены, что финансирование полуострова должно осуществляться на общих основаниях, как и в других регионах России, 10% предложили выделять крымчанам больше средств. 3% респондентов высказали мнение о том, что Крым и Севастополь вообще не нуждаются в финансировании. 

Изменилось и эмоциональное восприятие Крыма: россияне перестали ассоциировать Крым и Севастополь с угрозами и проблемами. 

 
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Комментарии (1)
LiliyaBalova 16.03.2017 17:47:06 #
вы в курсe, что бoльшинство продуктoв питания зaражeны пaра.зитами и бaктeриями?! Эта заразa накaпливаeтся в нашем организмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк). Но этому есть спaсение, теперь мoжно очистить организм и oздоровиться, у меня после oчистки  исчезли круги под глaзaми, бoли в голове и в суставaх, ушла хрoническая усталость и улучшился аппeтит я стала высыпаться и в oбщeм я стaла выглядeть моложe и здорoвeе. Вот статья Минздрaва-- ссылка
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