Урбанисты соберут идеи для внедрения в городскую среду Нижнего Тагила на форуме «Стрелки» в Екатеринбурге

Что нужно сделать, чтобы качество среды, образования и культуры отвечало главной цели человека – саморазвитию? Чего не хватает нашему городу? Урбанистические нужды тагильчан «Центр» проектирует и претворяет в жизнь.
Тагильские урбанисты на этом проекте расширят свои знания для повышения качества проектирования местной городской среды.
Московский институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» представил программу образовательного проекта. Он пройдёт в открытом формате с 17 по 25 марта.
Это очень важное, нужное и актуальное образование, -- считает организатор «ЦПУ» в Нижнем Тагиле Андрей Батурин.
Екатеринбург станет первым городом после Москвы, где развернётся публичная программа института. В Москве такое мероприятие проходит каждое лето уже восемь лет, и каждый год оно собирает более 300 000 посетителей.
Основные мероприятия недели «Стрелки» состоят из бесплатных мастер-классов и лекций о развитии городской культуры и общественных пространств, о городской культуре и сохранении наследия. Обязательной частью будет дискуссия – площадка для обмена идеями и диалога экспертов, представителей бизнеса, чиновников и горожан.
Также в рамках проекта пройдут показы актуальных фильмов, отобранных вместе с кураторами Центра документального кино и организаторами Beat Film Festival. Кроме того, журналисты и редакторы смогут попрактиковаться в городской журналистике в рамках воркшопа «Открытая редакция» «Стрелки» и сайта IMC, -- сообщается на одной из информационных площадок Екатеринбурга.
Посетить бесплатные лекции, воркшопы, дискуссии и кинопоказы на тему городской культуры можно будет в Ельцин-центре и Уральском филиале ГЦСИ-РОСИЗО.
Полная программа Недели «Стрелки» в Екатеринбурге:
- Лекция руководителя Центра креативных индустрий Финляндии Сильвии Сунтолы «На чем основана экономика талантов?»;
- Лекция архитектора и сооснователя бюро Hosoya Schaefe Маркуса Шэфера «Город как кооператив: Почему важно формировать сообщества»;
- Лекция архитектора, директора магистерской программы Advanced Urban Design Анастасии Смирновой «Городской реконструктор: Что делать с историческим наследием?» и воркшоп «Новые библиотеки: Как реорганизовать невостребованное пространство?»;
- Лекция философа и теоретика Михаила Куртова «Цифровой исход. Память и внимание в информационных средах»;
- Показ документального фильма Вернера Херцога «О, Интернет! Грезы цифрового мира»;
- Презентация проектов на Vector Project Review;
- Интервью с основателем сервиса CarPrice Эдуардом Гуриновичем «В чем ваш бизнес»;
- Лекция велоактивиста Владимира Кумова «Как пересадить Россию на велосипед: Практика Let’s bike it;
- Лекция главного редактора TJournal Никиты Лихачева «Как распознать фейк в ленте новостей»;
- Недельный воркшоп «Открытая редакция» для журналистов, студентов и всех, кто хочет работать в медиа.
Регистрация на мероприятия ещё открыта для всех желающих.