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Новости Нижнего Тагила

Испортившие краской 20 автомобилей вандалы в Нижнем Тагиле не найдены

16 мая 2017, 12:20Добавить новость
авто,Нижний Тагил,автовандалы,вандализм,Выйская,полиция,Выя,проверка
Полиция Нижнего Тагила провела проверку по факту массового автовандализма на ул. Выйская в Нижнем Тагиле.

Напомним, в середине апреля ночью неизвестные разукрасили баллончиками с жёлтой и серебристой краской порядка 20 автомобилей жителей района Выя.

Трое пострадавших обратились с заявлением в полицию. По заявлениям была проведена проверка, о результатах которой журналистам TagilCity.ru рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила:

 

По трём заявлениям от граждан проведена проверка. Было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Поскольку сумма ущерба является малой, а лица, которые его нанесли, остались неустановленными. 


Автолюбитель, рассказавший об инциденте журналистам TagilCity.ru, с пониманием отнёсся к решению полиции. 

 

Полицейские проверили, не нашли, отчитались. Жаловаться в вышестоящие инстанции не планируем. Будем искать этих людей сами, по своим каналам, -- поделился с журналистами TagilCity.ru житель Выи - Константин.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
belk28 16.05.2017 15:21:15 #
а лица, которые его нанесли, остались неустановленными
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