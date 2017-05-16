Испортившие краской 20 автомобилей вандалы в Нижнем Тагиле не найдены

Напомним, в середине апреля ночью неизвестные разукрасили баллончиками с жёлтой и серебристой краской порядка 20 автомобилей жителей района Выя.



Трое пострадавших обратились с заявлением в полицию. По заявлениям была проведена проверка, о результатах которой журналистам TagilCity.ru рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила:

По трём заявлениям от граждан проведена проверка. Было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Поскольку сумма ущерба является малой, а лица, которые его нанесли, остались неустановленными.



Автолюбитель, рассказавший об инциденте журналистам TagilCity.ru, с пониманием отнёсся к решению полиции.