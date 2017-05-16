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Новости Нижнего Тагила

Известный блогер по контракту с администрацией Екатеринбурга будет ловить в интернете экстремистов

16 мая 2017, 15:45Добавить новость
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Администрация Екатеринбурга намерена заключить контракт на ловлю в соцсетях экстремистов. Тендер выиграла компания известного блогера Ильи Белоуса.

Напомним, что мэрия столицы Урала разместила на сайте госзакупок контракт на сумму 450 тысяч рублей. Согласно документу, подрядчик должен провести мониторинг соцсетей и опросить горожан, после этого составить список предполагаемых экстремистов.

Личность выигравшего тендер блогера весьма неординарна. Его победа в борьбе за реализацию контракта стала поводом для многочисленных дискуссий и шуток в интернете, пишет «Новый день».

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