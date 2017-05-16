Польский блогер сравнил Нижний Тагил и Турецкий Сивас (ВИДЕО)

Известный блогер из Польши опубликовал в интернете видео, где сравнивает Нижний Тагил и Турецкий Сивас, пишет URA.RU.

Ролики, где он виртуально гуляет по городам с одинаковой численностью населения и сравнивает их, мужчина публикует регулярно. Эмоции они вызывают неоднозначные.





Так и на ролик о родном городе тагильчане отреагировали по-разному. Некоторые высказались, что сравнивать курортный и рабочий города неуместно. Кто-то наоборот согласился с блогером, которого ужаснули грязные дома Нижнего Тагила, частный сектор и некрасивые пятиэтажки.









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