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Новости Нижнего Тагила

Польский блогер сравнил Нижний Тагил и Турецкий Сивас (ВИДЕО)

16 мая 2017, 17:30Добавить новость
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Известный блогер из Польши опубликовал в интернете видео, где сравнивает Нижний Тагил и Турецкий Сивас, пишет URA.RU.

Ролики, где он виртуально гуляет по городам с одинаковой численностью населения и сравнивает их, мужчина публикует регулярно. Эмоции они вызывают неоднозначные.

Так и на ролик о родном городе тагильчане отреагировали по-разному. Некоторые высказались, что сравнивать курортный и рабочий города неуместно. Кто-то наоборот согласился с блогером, которого ужаснули грязные дома Нижнего Тагила, частный сектор и некрасивые пятиэтажки.



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Комментарии (1)
DIC 17.05.2017 00:33:36 #
Блогер себя пиарит всякой хернёй...  4мошник безмозглый...
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