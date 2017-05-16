Ремонт в разрушенной квартире инвалида из Нижнего Тагила начнется со следующей недели силами муниципалитета

После выпуска из детского дома Александр оказался в разрушенной муниципальной квартире, которую за время его отсутствия облюбовали бомжи и наркоманы.



Когда на беду молодого мужчины обратили внимание СМИ – он был приглашен на приём к главе Нижнего Тагила – Сергею Носову. Мэр пообещал Александру, что перед ним, как нанимателем муниципального жилья, будут выполнены все обязательства.



Напомним, ранее предполагалось, что все работы по капитальному ремонту его жилья будут окончены уже к 15 мая.

Как мне объяснили, это не удалось из-за того, что конкурс был разыгран только сейчас. Проводить работы будет ООО «Промсбыт». Как и планировалось, будут установлены двери и окна, перестелен пол, поставлены счётчики на воду, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Александр.



Как рассказали журналистам TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила, работы в муниципальной квартире, где проживает молодой человек, начнутся в 20-ых числах мая.

Проведён конкурс, определён исполнитель работ, утверждена смета. Подрядчики должны выйти на объект в 20-ых числах мая. В первой декаде июня все работы должны быть закончены. При необходимости, гражданину будет предоставлено маневренное жилье, где он сможет остановиться на время, пока в муниципальной квартире будет проводиться капитальный ремонт, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.



В разговоре с журналистами TagilCity.ru Александр отметил, что уже написал заявление на предоставление маневренного жилья и с нетерпением ждёт, когда в его жилье на ул. Боровая начнётся ремонт.