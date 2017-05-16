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Новости Нижнего Тагила

Спасший на пожаре двух человек житель Нижнего Тагила получит награду: руководители противопожарной службы поблагодарили героя (ФОТО, ВИДЕО)

16 мая 2017, 18:35Добавить новость
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Сегодня, 16 мая, в Нижнем Тагиле руководители 9 отряда Федеральной противопожарной службы поблагодарили тагильчанина Максима Знеева за героизм и спасение людей во время пожара. Тагильчанин лично вывел из горящего дома пенсионерку и её сына. Последние получили ожоги, но остались живы.

Пожар, который мог закончиться гибелью хозяев дома на улице Пригородная, произошел 10 мая. Пожилая женщина поставила греться на плиту чайник с бензином. Из-за этого загорелась кухня садового дома. На начало загорания хозяин квартиры спал, а его мама задремала в кресле. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что дом охвачен пламенем. Очевидцы сообщили им, что хозяева были эвакуированы из здания неизвестным мужчиной. Как позже выяснилось, это был Максим Знеев, который в тот день был там на подработке:

 

Мы работали на территории дома, где произошел пожар. Со стороны огорода пошел дым. Я побежал в дом и увидел, что кухня полностью полыхает — задняя стенка уже была выгоревшей. В комнате хозяин пьяный спал на диване, а бабушка кемарила в кресле, чуть подальше. Я сначала бабушку стал выводить. Дым шел поверху, она кашлять начала, поэтому мы по полу пробрались к выходу. А потом я вернулся за сыном. Его пришлось будить, расталкивать, но в итоге вывел и его, -- рассказал о тех событиях сам Максим.

 

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На улице отважному тагильчанину пришлось удерживать хозяина дома и его маму. Те рвались вернуться в дом, чтобы попытаться потушить пожар. По словам Максима, потушить огонь своими силами уже не было никакой возможности. Лишь приезд пожарных помог спасти остатки имущества.

 

Руководитель 9 отряда ФПС Олег Полевщиков высоко оценил поступок тагильчанина. Он рассказал, что сейчас готовятся документы о присвоении награды Максиму Знееву:

 

Это геройский поступок. Спасены два человека. Не факт, что сотрудники пожарной охраны успели бы их спасти. К их приезду огонь уже сильно разгорелся. На основании этих фактов подготавливаются документы о присвоении тагильчанину награды, -- сообщил он прессе.

 

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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