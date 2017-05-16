Спасший на пожаре двух человек житель Нижнего Тагила получит награду: руководители противопожарной службы поблагодарили героя (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар, который мог закончиться гибелью хозяев дома на улице Пригородная, произошел 10 мая. Пожилая женщина поставила греться на плиту чайник с бензином. Из-за этого загорелась кухня садового дома. На начало загорания хозяин квартиры спал, а его мама задремала в кресле. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что дом охвачен пламенем. Очевидцы сообщили им, что хозяева были эвакуированы из здания неизвестным мужчиной. Как позже выяснилось, это был Максим Знеев, который в тот день был там на подработке:

Мы работали на территории дома, где произошел пожар. Со стороны огорода пошел дым. Я побежал в дом и увидел, что кухня полностью полыхает — задняя стенка уже была выгоревшей. В комнате хозяин пьяный спал на диване, а бабушка кемарила в кресле, чуть подальше. Я сначала бабушку стал выводить. Дым шел поверху, она кашлять начала, поэтому мы по полу пробрались к выходу. А потом я вернулся за сыном. Его пришлось будить, расталкивать, но в итоге вывел и его, -- рассказал о тех событиях сам Максим.

На улице отважному тагильчанину пришлось удерживать хозяина дома и его маму. Те рвались вернуться в дом, чтобы попытаться потушить пожар. По словам Максима, потушить огонь своими силами уже не было никакой возможности. Лишь приезд пожарных помог спасти остатки имущества.

Руководитель 9 отряда ФПС Олег Полевщиков высоко оценил поступок тагильчанина. Он рассказал, что сейчас готовятся документы о присвоении награды Максиму Знееву: