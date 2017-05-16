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Новости Нижнего Тагила

Строительство парка «Народный» и ремонт дома на улице Фрунзе: Сергей Носов осуществил объезд Ленинского района Нижнего Тагила

16 мая 2017, 11:20Добавить новость
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15 мая Сергей Носов осуществил традиционный объезд Ленинского района и побывал на пяти объектах.

Сначала глава города произвел осмотр недавно отремонтированной подпорной стены на проспекте Ленина. Мэр остался доволен результатами работы и поставил перед городскими службами новые задачи – убрать скопившийся мусор между домами 11-13 и 15-17 на Ленина.

Рассмотрена возможность размещения в доме №5 на проспекте Ленина лектория. С такой просьбой к Сергею Носову обратились активисты молодежной организации муниципалитета. В итоге мэр дал согласие, но поручил молодежи прибраться на прилегающей территории.

Глава города сообщил о предстоящем благоустройстве территории завода-музея, где также недавно была отремонтирована подпорная стена.

Также мэр проследил за ходом ремонта дома по улице Фрунзе, 34. Были оговорены возможности сохранения уникальной архитектуры здания.

Объезд завершился в парке «Народный», где интенсивно ведется обустройство проезжих дорог. 

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