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4-летний Дима, найденный под Рефтинским, идет на поправку

16 июня 2017, 14:40Добавить новость
Рефтинский,водохранилище,ребенок,мальчик,здоровье,минздрав,лес,Свердловская область,врачи

Врачи не нашли у мальчика пневмонию.

4-летний Дима, находившийся более 4-ех дней в лесах под поселком Рефтинским, начал идти на поправку. Об этом сообщает Минздрав региона.

 

Несмотря на тяжелое состояние, мальчик идет на поправку. Он уже может самостоятельно есть. Врачи предполагали, что у Димы могла быть пневмония. Однако это не подтвердилось, сообщает ИА «ТАСС».

 

До этого сообщалось, что Дима Песков находится в реанимации больницы в Екатеринбурге. Туда он был доставлен на вертолете медицины катастроф.

 

Напомним, что мальчик потерялся в районе Рефтинского водохранилища 10 июня. Его искали более 4-ех дней и нашли 14 июня

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