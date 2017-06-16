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Новости Нижнего Тагила

Мобильная связь и интернет частично не работают в Нижнем Тагиле: сгорело оборудование (ФОТО, ВИДЕО)

16 июня 2017, 12:45Добавить новость
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Пользователи домашнего интернета от «Инсис» и мобильной связи «Мегафон» из Нижнего Тагила сообщают о проблемах со связью.

Сообщения о проблемах с мобильной связью и интернетом от «Мегафон» поступают от жителей Нижнего Тагила из разных районов города с вечера 15 июня. По их словам, связь то появляется, то исчезает.

Официальные представители телекоммуникационной компании подтвердили, что в некоторых районах Нижнего Тагила было зафиксировано ухудшение качества предоставления мобильных услуг. 

 

В настоящее время задействованы резервные каналы, чтобы минимизировать ухудшение. Устранение проблем со связью в Нижнем Тагиле является нашим самым высоким приоритетом. Бригады специалистов, работающие в городе, делают всё необходимое для скорейшего восстановления связи и интернета на прежнем уровне качества. Приносим извинения за возникшие неудобства перед всеми клиентами нашей компании, -- прокомментировала ситуацию для TagilCity.ru пресс-секретарь ПАО «Мегафон» в Уральском регионе - Светлана Емельянова.  


Проблемы с мобильной связью «Мегафон» и проводным интернетом от «Инсис» и других провайдеров связаны с обрывом проводов, произошедшем в центре Нижнего Тагила. 

 

Главный инженер сказал мне, что на Ленина-Красноармейской работают монтеры нескольких провайдеров. Произошел большой обрыв. Горели провода. Потому без связи «Мегафон», а также некоторые другие интернет-провайдеры, -- поделилась пользователь интернета от «Инсис» Юлия с журналистами TagilCity.ru. 

 

Видео: alaptev_nt, 15 июня, 2017 г. 

 

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В технической поддержке «Инсис» информацию подтвердили и сказали, что прикладываются все усилия, чтобы разрешить ситуацию в ближайшее время.

 

В Нижнем Тагиле действительно имеют место проблемы с интернетом. Технические специалисты работают над их устранением. Предполагаемое время восстановления - три часа, -- рассказали журналистам TagilCity.ru представители «Инсис».

 

Известно, что кроме проблем со связью, обрыв проводов также привёл к отключению светофоров на перекрёстке Ленина-Красноармейская. 

 

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Фото: восстановительные работы на пр. Ленина, 16 июня, 2017 г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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