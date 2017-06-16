Владислав Тетюхин станет «Почётным гражданином города Нижний Тагил»

Инициатива TagilCity.ru от 2016 года реализовалась в 2017 году. «Почётным гражданином города Нижний Тагил» станет Владислав Тетюхин.

В Нижнем Тагиле сложно найти человека, который которому не знакомо имя Владислава Тетюхина.

Он является основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, а также стал победителем Премии «Человек года 2016». После набранных на Премии 460 голосов интернет-пользователей и жюри меценат всё же согласился претендовать на почётное звание.

Несмотря поддержку тагильчанами Владислава Тетюхина, депутаты в 2016 году отдали голоса за своего коллегу, который входит в состав комиссии по социальной политике и возглавляет Коксохимическое производство ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Редакция TagilCity.ru инициировала петицию для отмены решения городской думы. Она набрала 3 000 подписей, однако решение Думы осталось неизменным.

В этом году Мэр уже сам предложил присвоить меценату звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил».

Причиной названа многолетняя плодотворная деятельность кандидата, направленная на развитие социальной сферы города, -- отмечается в описании к выдвижению.

На заседании оргкомитета по персоне Владислава Тетюхина было проведено открытое голосование. Мнение Сергея Носова поддержали представители всех крупных предприятий города.