Врач из Екатеринбурга, обвиняемый в смерти 3-летней девочки из-за лечения зубов, избежал наказания

Уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Железнодорожный суд Екатеринбурга прекратил разбирательство в деле врача Артема Шабалина. Напомним, что в конце 2015 года родители вместе с 3-летней Лизой отправились в Детскую больницу №9, чтобы вылечить у девочки кариес. Лечение зубов ребенка проводилось под общим наркозом. Однако девочка не вышла из-под действия наркоза и впала в кому. В таком состоянии она находилось до самой смерти. Девочка умерла в 2016 году.

Судебное разбирательство по данному делу началось в конце 2016 года. Врача детской больницы Артема Шабалина обвиняли в смерти по неосторожности. В июне 2017 года судья должна была вынести приговор врачу, но вместо этого объявила о прекращении уголовного дела. Причиной этому стало истечение срока давности уголовного преследования, сообщает E1.ru.

В течение 10 дней стороны могут обжаловать данное постановление. При этом в Железнодорожном районном суде пояснили, что врач не реабилитирован. Он не признан виновным, но и не признан невиновным.

Стоит отметить, что суд уже дважды выносил решение о компенсации родителям погибшей девочки морального вреда. Так, Детская больница должна выплатить пострадавшей стороне 3 млн. рублей.