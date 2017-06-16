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Врач из Екатеринбурга, обвиняемый в смерти 3-летней девочки из-за лечения зубов, избежал наказания

16 июня 2017, 14:15Добавить новость
Екатеринбург,суд,разбирательство,ребенок,смерть,лечение,врач,приговор,уголовное дело

Уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

Железнодорожный суд Екатеринбурга прекратил разбирательство в деле врача Артема Шабалина. Напомним, что в конце 2015 года родители вместе с 3-летней Лизой отправились в Детскую больницу №9, чтобы вылечить у девочки кариес. Лечение зубов ребенка проводилось под общим наркозом. Однако девочка не вышла из-под действия наркоза и впала в кому. В таком состоянии она находилось до самой смерти. Девочка умерла в 2016 году.

 

Судебное разбирательство по данному делу началось в конце 2016 года. Врача детской больницы Артема Шабалина обвиняли в смерти по неосторожности. В июне 2017 года судья должна была вынести приговор врачу, но вместо этого объявила о прекращении уголовного дела. Причиной этому стало истечение срока давности уголовного преследования, сообщает E1.ru.

 

В течение 10 дней стороны могут обжаловать данное постановление. При этом в Железнодорожном районном суде пояснили, что врач не реабилитирован. Он не признан виновным, но и не признан невиновным.

 

Стоит отметить, что суд уже дважды выносил решение о компенсации родителям погибшей девочки морального вреда. Так, Детская больница должна выплатить пострадавшей стороне 3 млн. рублей.

© TagilCity.ru
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