Свердловским пожарным вручены медали накануне дня иконы «Неопалимая Купина» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошло мероприятие, посвященное Дню иконы «Неопалимая Купина».

Считается, что Богородица является покровительницей пожарных. Еще во времена православной Руси люди верили в ее силу образа. Во время пожара они брали икону в руки и обходили с ней вокруг горящего здания, чтобы отвратить беду.

Молебен в честь иконы «Неопалимая Купина» прошел на территории пожарно-спасательной части №2. Там собрались представители Екатеринбургской Епархии, сотрудники пожарной службы, курсанты техникума «Рифей» и спасатели Уральского региона.

Настоятель Храма-на-Крови Протоирей Максим Миняйло пожелал собравшимся спасателям здоровья, благополучия и Божьей помощи.

Также в этот день были вручены медали сотрудникам пожарной службы Екатеринбурга. Так, наградами были отмечены Андрей Горбунов, Егор Пинягин, Анатолий Бронников, Сергей Гурьев, Ильдар Хабибуллин и Леонид Зуев. Всем им вручили медали от МЧС России.

С предстоящим празднованием дня иконы «Неопалимая Купина» поздравил сотрудников спасательных служб Врио начальника управления МЧС России Уральского региона Виктор Теряев. Также он поблагодарил сотрудников Екатеринбургской Епархии за сотрудничество, за что те были награждены благодарственными письмами.

Также Протоирей Максим Миняйло вручил коллективу уральских спасателей Архиререйскую грамоту, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Свердловской области