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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане впервые приняли участие в международной акции «Шагающий автобус» (ФОТО)

16 сентября 2017, 10:15Добавить новость
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15 сентября в Нижнем Тагиле впервые состоялась акция «Шагающий автобус».

Она заключается в том, чтобы пройти маршрут «Дом-школа-дом». Такая карта изображена у каждого ребёнка в дневнике.

Ежегодно мероприятие на протяжении уже 30 лет проводится для юных школьников в 40 странах мира.

В акции участвовали ученики из школы №32. Начался маршрут у дома №57 по ул.Карла Маркса. Во главе «автобуса» встал самый ответственный школьник, остальные расположились в «салоне».

Завершающей остановкой стала школ №32. Там же ребята в игровой форме повторили ПДД.

 

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД
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