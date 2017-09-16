Юные тагильчане впервые приняли участие в международной акции «Шагающий автобус» (ФОТО)

Она заключается в том, чтобы пройти маршрут «Дом-школа-дом». Такая карта изображена у каждого ребёнка в дневнике.



Ежегодно мероприятие на протяжении уже 30 лет проводится для юных школьников в 40 странах мира.



В акции участвовали ученики из школы №32. Начался маршрут у дома №57 по ул.Карла Маркса. Во главе «автобуса» встал самый ответственный школьник, остальные расположились в «салоне».



Завершающей остановкой стала школ №32. Там же ребята в игровой форме повторили ПДД.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД