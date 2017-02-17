140 тысяч рублей алиментов были выплачены испугавшимся ответственности жителем Екатеринбурга

В течение нескольких месяцев он переводил деньги нерегулярно, создавая лишь видимость погашения большого долга. А потом и вовсе начал злостно уклоняться от алиментов и тем самым привлек внимание судебных приставов.



Неплательщик заявлял о том, что деятельность его фирмы была приостановлена, и он находится в неоплачиваемом отпуске. Однако после повторного предупреждения, испугавшись уголовной ответственности, мужчина погасил долг в полном объеме.



Интересно, что в Свердловской области уже с начала 2017 года было возбуждено 118 уголовных дел о злостной неуплате средств на содержание детей.