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Новости Нижнего Тагила

Маршрутка арестована прямо на остановке из-за долга водителя в Екатеринбурге

17 февраля 2017, 15:15Добавить новость
Екатеринбург,судебные приставы,долг,банк,маршрутное такси,общественный транспорт,арест
Из-за имеющего долга перед банком в Екатеринбурге арестован маршрутный автобус Ford Transit, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». В уральской столице на конечной остановке «Гипермаркет Дом» произошел арест автомобиля, принадлежащего 24-летнему водителю Павлу. Микроавтобус Ford Transit находился в залоге уже давно из-за имеющегося долга перед банком. Сумма задолженности составляет 480 000 рублей. 

Павел приехал на остановку после окончания рейса. Судебные приставы уже ждали должника. Когда пассажиры вышли из салона, сотрудники подошли к водителю. Сначала Павел растерялся, но, узнав в чем дело, не препятствовал аресту – отдал ключи и документы на автомобиль. 

В настоящее время автомобиль находится на спецстоянке на ответственном хранении. Если в ближайшее время, установленное законом, не будет погашена задолженность, автомобиль будет продан для погашения долга перед банком.
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