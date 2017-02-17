Екатеринбурженка отпраздновала 80-летие прыжком с парашютом (ФОТО, ВИДЕО)

Пенсионерка из Екатеринбурга Таисия Васильевна Пчелинцева необычно отпраздновала свое 80-летие. Женщина прыгнула с парашютом с высоты 2400 м. Прыжок именинница посвятила своим сыновьям, семье и подругам, как сообщает Е1.
У женщины сын в прошлом пилот вертолёта. Поэтому близкие ей на 80-летие решили подарить прыжок с инструктором. Она прошла предварительно обследование – давление, сердце, по итогам которого выяснилось, что она находится в хорошей физической форме. Во время прыжка была весёлая и вдохновляла многих молодых ребят. Не заметила, что даже нос немного обморозила. Обещала ещё раз как-нибудь приехать, -- рассказал инструктор по прыжкам.
С парашютом прыгнуть была моя идея. Я в прошлой жизни десантник, служил в ВДВ, потом закончил вертолётное училище, был пилотом вертолёта. У меня 35 прыжков у самого. И тут такая дата. Мама у меня в очень хорошем физическом состоянии находится для своих лет. Я ей предложил, она заинтересовалась. Зашла в интернет, посмотрела все ролики с прыжками, тандемы. Ей очень всё понравилось, и она загорелась идеей. Прыжок очень ей понравился. Чувствует себя прекрасно, мне кажется, она у меня до сих пор летает, -- добавил сын Таисии Васильевны.
Сама женщина сказала, что испытала массу удовольствия, и будет прыгать еще.
Видео: Е1
Фото: Сергей Рознин/Е1