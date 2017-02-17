Екатеринбурженка заплатит 70 тыс. рублей штрафа за незаконное оформление ОСАГО

За незаконное получение денежного вознаграждения при оформлении и выдаче страховых полисов ОСАГО без прохождения ТО директор екатеринбургского магазина оштрафована на 70 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В отношении Ирины Браяловской, директора ООО «Будь уверен «Магазин страховок» было возбуждено уголовное дело о мелком коммерческом подкупе. Данная статья была внесена в УК РФ В июле прошлого года.
Женщина в период с апреля по май 2016 года получила 1 500 рублей от 4-х граждан за оформление и выдачу ОСАГО без прохождения техосмотра автомобилей. В качестве подтверждающих ТО документов директору были предоставлены подложные диагностические карты.
Суд рассмотрел дело и вынес приговор – штраф в размере 70 000 рублей.