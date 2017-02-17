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Новости Нижнего Тагила

Молодёжные активисты начали разработку технического задания для анализа городской среды и творческого потенциала Нижнего Тагила

17 февраля 2017, 19:35Добавить новость
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Активная молодёжь начала разработку технического задания на комплексное исследование городской среды Нижнего Тагила.
Разработка теоретической части позволит сделать «перезагрузку» молодёжной политики, которая в свою очередь невозможна без анализа творческого потенциала Нижнего Тагила, -- убеждены представители молодёжи.

 

Причины убывания населения типичны для монопрофильных городов. Зависимость от градообразующего предприятия, малая конкурентоспособность по привлечению квалифицированных кадров, отсталая социокультурная инфраструктура, неразвитость малого бизнеса, низкая платежеспособность населения и многие другие показатели характеризуют наш город как монопрофильный.

 
Отличием развитых городов является взаимодействие и развитие разнообразных культур.

 

Создать единые «матрицы успеха» для всех малых городов невозможно. В каждом конкретном городе нужно искать свои точки роста. Каждый город может иметь свою уникальную нишу, -- поясняет член Общественной палаты Андрей Батурин.

 

Для понимания творческого потенциала Нижнего Тагила на совещании по делам молодёжи было вынесено предложение о проведении комплексного анализа городской среды.

 

Администрация Нижнего Тагила одобрила проведение такого исследования. Техническое задание, разработанное урбанистом Святославом Муруновым, носит общий характер и положено в основу проводимого анализа, -- рассказывают участники исследования.

 

Исследование будет использоваться как точка отсчёта для принятия решений. В соучредители развития городской среды теперь включилась и молодёжь. Результатом проделанной работы станут проекты города, каким его хотят видеть тагильчане.

 

На разработку технического задания выделено ограниченное количество времени. За столь короткие сроки городским активистам предстоит проработать несколько направлений:

  • Составить базы данных сообществ, групп и иных форм активной жизни
  • Провести градостроительный анализ по данным о застройке, транспортной доступности и общественным пространствам
  • Выяснить городские сценарии и потребности жителей

 

Желающие принять участие в этом сложном, но нужном деле могут найти всю интересующую информацию в группах «Лекториум в Тагиле» и «Центр прикладной урбанистики». Обсуждения проходлятся до конца следующей недели в коворкинг-центре по адресу проспект Строителей 27.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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