Выставка модной уральской обуви XIX – XX веков открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Коллекционная выставка обуви XIX – XX веков «В сапогах по белу свету» представляет модели обуви из фондов Нижнетагильского музея-заповедника. На ней представлены образцы рабочей и повседневной обуви, а также сувенирная продукция на данную тему.



Ею пользовались тагильчане в последние 2 столетия. Валенки, галоши, сапоги, канопляники и ступни – все эти предметы принадлежали разным категориям жителей города и в разные годы пополняли фонды музея.



Рабочая обувь использовалась на разных производствах: в горячих цехах, железоделательном заводе и рудниках. Спецификой создания обуви для народных гуляний, покосов, походов в церковь и повседневного ношения является суровый уральский климат. В связи с этим особое внимание уделялось материалам для обуви. Это были шкуры животных, береста, луб молодой липы, волокна конопли.



На выставке представлены также инструменты, использовавшиеся в работе при производстве разных видов обуви.



В дореволюционной России созданием обуви занимались мастера-сапожники, в 1920-30-е годы оно стало производственным – появились артели, а 1950-60-е годы стала широко известна обувная фабрика «Уралобувь», производившая прочную, удобную, носкую обувь. Она была неказистой на вид, но очень качественной и пользовалась популярностью не только у уральцев, но и всей страны.



Украсила выставку коллекция сувенирной миниатюрной обуви Василия Климова, состоящая из 20 пар обуви. Ее модели – не более 5 см. Это образцы женской, мужской обуви, а также гусарские сапоги и кроссовки.



Выставка будет работать до 17 мая 2017 года в музее быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом» по адресу: ул. Тагильская, 26.





Фото: Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал"