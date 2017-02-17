| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка отсудила у управляющей компании переплату за капремонт в Нижнем Тагиле

17 февраля 2017, 13:25Добавить новость
Нижний Тагил,пенсионерка,Управляющая компания,жкх,деньги,капитальный ремонт,долг
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила вернула пенсионере деньги, незаконно начисленные в качестве оплаты по задолженности за капремонт. В районную прокуратуру Нижнего Тагила обратилась местная жительница. Пожилая женщина заявила, что в период с января по октябрь 2015 года управляющая компания производила начисления по оплате коммунальных услуг отдельной строкой в качестве «задолженности за капитальный ремонт».  

Прокурорская проверка выявила нарушения, допущенные УК «Коммунальщик». В соответствии с федеральным и региональным законодательством компания не должна была назначать к выплате данные дополнительные взносы за капремонт без решения жильцов многоквартирного дома, где проживает заявительница. 

Пенсионерка все начисляемые суммы добросовестно оплачивала. По результатам проведенной проверки прокуратура направила иск в отношении УК о незаконном взыскании денежных средств с заявительницы. Мировой суд требования прокурора удовлетворил полностью.
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
Долги жильцов стали причиной введения дополнительной квитанции в Нижнем Тагиле на Вагонке (ФОТО) 6 сентября 2016, 12:20 3
Жильцам многоквартирного дома в Нижнем Тагиле предстоит погасить задолженность перед коммунальщиками, возникшую из-за ошибки общедомового счётчика 1 июня 2016, 13:35 11
Козырек за свой счет: тагильчане задаются вопросом законности сборов на ремонт 2 марта 2016, 19:45 6

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (2)
Эдуард Рыбаков 17.02.2017 13:47:58 #
А интересно сколько она нервов, денег, времени и здоровья на это потратила..
Нэйрел 17.02.2017 13:54:02 #
Ну написано же: 1 раз сходила в прокуратуру. Прокуратура сама может провести все судебные процедуры. Нервы если только в период ожидания решения.
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 351
Подписаться на новости