Пенсионерка отсудила у управляющей компании переплату за капремонт в Нижнем Тагиле

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила вернула пенсионере деньги, незаконно начисленные в качестве оплаты по задолженности за капремонт. В районную прокуратуру Нижнего Тагила обратилась местная жительница. Пожилая женщина заявила, что в период с января по октябрь 2015 года управляющая компания производила начисления по оплате коммунальных услуг отдельной строкой в качестве «задолженности за капитальный ремонт».
Прокурорская проверка выявила нарушения, допущенные УК «Коммунальщик». В соответствии с федеральным и региональным законодательством компания не должна была назначать к выплате данные дополнительные взносы за капремонт без решения жильцов многоквартирного дома, где проживает заявительница.
Пенсионерка все начисляемые суммы добросовестно оплачивала. По результатам проведенной проверки прокуратура направила иск в отношении УК о незаконном взыскании денежных средств с заявительницы. Мировой суд требования прокурора удовлетворил полностью.