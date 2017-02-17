Пенсионеры стали на четверть реже посещать врачей за последние 5 лет в России

Из-за труднодоступности медицинских услуг в России все меньше пенсионеров стали обращаться в поликлиники, как сообщает газета «Известия». В настоящее время медицинские услуги становятся все менее доступны, в том числе, и для стариков. Это привело к тому, что пожилые люди стали ходить в поликлинику реже, и серьезные заболевания стали обнаруживаться у больных уже в запущенной форме. Их лечение стало обходиться государству гораздо дороже.
По данным экспертов фонда независимого мониторинга «Здоровье», на 7,5% выросло число госпитализированных больных, а число посещений поликлиники уменьшилось на 26,3%. Причиной сокращения посещений медучреждений является и отдаленность мест приема специалистов: пожилым людям трудно добираться в места, расположенные далеко от дома.
Несомненно, на показатель посещений поликлиники повлиял и рост цен на оказание медуслуг: он составил 20%. По данным Счетной палаты РФ, 17 500 населенных пунктов не имеют своей медицинской инфраструктуры.