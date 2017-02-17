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Новости Нижнего Тагила

Проплывший несколько километров ради спасения женщины с ребенком тагильчанин получил медаль (ФОТО)

17 февраля 2017, 18:55Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,медаль,тренер,спасение,Смирнов,награждение,пловец,награда,море
На этой неделе в Екатеринбурге тагильчанин Владислав Смирнов получил медаль III степени «За заслуги перед Свердловской областью». Этой наградой тренер по плаванию из Нижнего Тагила был отмечен за самоотверженное спасение во время отпуска на Черном море женщины с ребенком, которых ветер уносил в открытое море на надувном матраце.

Награждение прошло на мероприятии в честь приближающегося «Дня защитника Отечества», которое прошло в резиденции губернатора области в среду, 15 февраля:

 

О награждении я узнал от секретаря из приемной Губернатора. Позвонила девушка и сообщила, что я приглашен на празднование 23 февраля в резиденцию губернатора. Было очень интересно. Присутствовало много высокопоставленных чинов, -- рассказал тагильчанин журналисту TagilCity.ru.

 

Это не первая награда, которую получает Владислав Смирнов. Ранее мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вручил ему специальный знак «Тагильский характер».

 

Екатеринбург,Нижний Тагил,медаль,тренер,спасение,Смирнов,награждение,пловец,награда,море
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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