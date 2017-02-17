Проплывший несколько километров ради спасения женщины с ребенком тагильчанин получил медаль (ФОТО)

Награждение прошло на мероприятии в честь приближающегося «Дня защитника Отечества», которое прошло в резиденции губернатора области в среду, 15 февраля:

О награждении я узнал от секретаря из приемной Губернатора. Позвонила девушка и сообщила, что я приглашен на празднование 23 февраля в резиденцию губернатора. Было очень интересно. Присутствовало много высокопоставленных чинов, -- рассказал тагильчанин журналисту TagilCity.ru.

Это не первая награда, которую получает Владислав Смирнов. Ранее мэр Нижнего Тагила Сергей Носов вручил ему специальный знак «Тагильский характер».