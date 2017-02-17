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Новости Нижнего Тагила

Просроченные продукты и заблокированный запасной выход: колледж в Свердловской области наказан за нарушения

17 февраля 2017, 10:55Добавить новость
Свердловская область,прокуратура,проверка,колледж,студенты,санитарные нормы,пожарная безопасность,нарушения,санпин,административное дело
В Ачите прокуратура Свердловской области провела проверку на соблюдение норм СанПиН и пожарной безопасности. В ходе проверки в «Красноуфимском аграрном колледже» были выявлены существенные нарушения. Замечены нарушения норм хранения картофеля, для приготовления пищи использовали яйца с истекшим сроком годности, на посуде, в которой студентам подавали пищу, обнаружены сколы.
 
В общежитии колледжа установлено, что матрасы не подвергаются обязательной ежегодной камерной температурной обработке, а уборочный инвентарь не имеет маркировок.
 
Запасной выход в общежитии заблокирован, а под лестницей хранится горючее вещество.
 
В результате проверки в отношении Ачитинского филиала «Красноуфимского аграрного колледжа» были возбуждены административные делопроизводства по ст.6.4 КоАП РФ, ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, ч.4 ст.20.4 КоАП РФ. В адрес директора колледжа вынесено предписание об устранении нарушений. Образовательное учреждение будет находиться на контроле у прокуратуры Свердловской области до устранения всех недочетов.
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