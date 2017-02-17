Просроченные продукты и заблокированный запасной выход: колледж в Свердловской области наказан за нарушения

Замечены нарушения норм хранения картофеля, для приготовления пищи использовали яйца с истекшим сроком годности, на посуде, в которой студентам подавали пищу, обнаружены сколы.

В общежитии колледжа установлено, что матрасы не подвергаются обязательной ежегодной камерной температурной обработке, а уборочный инвентарь не имеет маркировок.

Запасной выход в общежитии заблокирован, а под лестницей хранится горючее вещество.

В результате проверки в отношении Ачитинского филиала «Красноуфимского аграрного колледжа» были возбуждены административные делопроизводства по ст.6.4 КоАП РФ, ч.2 ст.14.43 КоАП РФ

, ч.4 ст.20.4 КоАП РФ. В адрес директора колледжа вынесено предписание об устранении нарушений. Образовательное учреждение будет находиться на контроле у прокуратуры Свердловской области до устранения всех недочетов.