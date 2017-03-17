Администрация Нижнего Тагила запретила горожанам прикармливать бездомных собак из соображений безопасности

Сейчас проблема бродячих животных на территории городского округа стоит очень остро и, по мнению администрации, постановление, запрещающее прикорм бродячих животных, поможет частично решить её. На отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле тратится около 8 млн руб. в год. Заметим, постановление «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил» было опубликовано 13 марта и гласит, что физическим и юридическим лицам запрещено осуществлять прикорм безнадзорных животных на территории Нижнего Тагила.
В соответствии с документом за нарушение запрета на граждан возлагается штраф, соразмерный юридическому статусу лица, совершившего правонарушение.
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила намерена обжаловать постановление, так как, по ее мнению, данный документ противоречит федеральному законодательству.