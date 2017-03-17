| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Более 13 кг наркотиков уничтожено сотрудниками полиции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17 марта 2017, 15:20Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,наркотики,полиция,уничтожение,наркотические вещества,курение
В Нижнем Тагиле полицейские уничтожили более 13 килограммов различных наркотиков, изъятых сотрудниками правоохранительных органов за последние 10 лет, сообщается на городском сайте МУ МВД.  Специальная комиссия, созданная из следователей, дознавателей, сотрудников прокуратуры, представителей отделов по экологии и здравоохранению проконтролировала процесс сожжения наркотических веществ.

Уничтожение более 13 кг наркотиков происходило в производственной печи одного из предприятий города. 
Более 10 кг из общего количества составили синтетические наркотики, остальное – героин и наркотические вещества растительного происхождения.

Также было уничтожено большое количество шприцов, курительных трубок, пластиковых и стеклянных емкостей, которые являлись вещественными доказательствами в уголовных делах. Всего в печь было отправлено более 230 объектов.
Нижний Тагил,Свердловская область,наркотики,полиция,уничтожение,наркотические вещества,курениеНижний Тагил,Свердловская область,наркотики,полиция,уничтожение,наркотические вещества,курениеНижний Тагил,Свердловская область,наркотики,полиция,уничтожение,наркотические вещества,курение
Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
2 уголовных дела возбуждено по фактам содержания наркопритонов в Нижнем Тагиле с начала 2017 года (ФОТО) 20 января, 09:45
Сотрудники ПДН провели беседу о профилактике наркомании с учащимися Нижнетагильского техникума «Самородок» 22 ноября 2016, 14:15
3 пары носков, пропитанные наркотическим веществом, обнаружены в посылке осужденному при досмотре в ИК-12 Нижнего Тагила 8 ноября 2016, 09:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 60
Подписаться на новости