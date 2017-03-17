Более 13 кг наркотиков уничтожено сотрудниками полиции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле полицейские уничтожили более 13 килограммов различных наркотиков, изъятых сотрудниками правоохранительных органов за последние 10 лет, сообщается на городском сайте МУ МВД. Специальная комиссия, созданная из следователей, дознавателей, сотрудников прокуратуры, представителей отделов по экологии и здравоохранению проконтролировала процесс сожжения наркотических веществ.
Уничтожение более 13 кг наркотиков происходило в производственной печи одного из предприятий города.
Более 10 кг из общего количества составили синтетические наркотики, остальное – героин и наркотические вещества растительного происхождения.
Также было уничтожено большое количество шприцов, курительных трубок, пластиковых и стеклянных емкостей, которые являлись вещественными доказательствами в уголовных делах. Всего в печь было отправлено более 230 объектов.
Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»