Более 13 кг наркотиков уничтожено сотрудниками полиции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Более 10 кг из общего количества составили синтетические наркотики, остальное – героин и наркотические вещества растительного происхождения.



Также было уничтожено большое количество шприцов, курительных трубок, пластиковых и стеклянных емкостей, которые являлись вещественными доказательствами в уголовных делах. Всего в печь было отправлено более 230 объектов.





Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»