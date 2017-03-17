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Новости Нижнего Тагила

Международная научная конференция «Молодежь и наука» пройдет в Нижнем Тагиле для школьников, студентов и аспирантов

17 марта 2017, 15:00Добавить новость
Нижний Тагил,наука,конференция,образование,школьники,студенты,аспиранты,обучение
26 мая в НТИ (филиале УрФУ) в Нижнем Тагиле пройдет международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука», сообщается на официальном сайте города. Участниками международного форума «Молодежь и наука» станут студенты, аспиранты и школьники. В Нижнем Тагиле конференция будет проходить уже в третий раз. С каждым годом количество ее участников увеличивается. 

Темы конференции различны: технические, гуманитарные, медицинские, математические, IT, а также вопросы ресурсосбережения и экологии. 

Для студентов и аспирантов такая конференция – прекрасный повод заявить о себе, как о будущем ученом или преподавателе ВУЗа, а также хорошая практика для учебы и опыт публичных выступлений. Участие в крупном научном мероприятии станет хорошим дополнением к портфолио школьников и студентов. 

Организаторы форума предупреждают: заявления будут приниматься до 15 мая. Заявку и материалы для участия в конференции можно отправить по адресу электронной почты: conf@ntiustu.ru.
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