Продукты не продаются на Голом Камне: под строительство продуктового магазина выделен земельный участок (ФОТО)

В районе Голого Камня в Нижнем Тагиле выделен земельный участок под строительство продуктового магазина.

Хлеб и другие продукты жители Голого Камня не могли купить по месту проживания с начала этого года. Маломобильные пенсионеры просили соседей привезти им хлеба из города или сами добирались до магазинов на транспорте.





Редакция TagilCity.ru выезжала на место и убедилась в отсутствии продуктовых магазинов шаговой доступности. В связи с чем в Администрацию Нижнего Тагила был направлен официальный запрос.



Закрытие и открытие данных торговых объектов не было связано к деятельностью местного самоуправления. Однако дополнительно было сообщено о предоставлении участка под продуктовый магазин.