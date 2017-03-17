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Новости Нижнего Тагила

В открытый люк на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле провалилась собака (ФОТО)

17 марта 2017, 14:50Добавить новость
Рядом со стройкой на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле в открытый люк провалилась крупная собака.

Сидящее  колодце второй день животное заметила местная жительница. Она сообщила об этом в МЧС.

 

Собака упала в колодец и сидит там уже второй день. Сама достать не смогу, боюсь, -- рассказала тагильчанка.

 

Редакция TagilCity.ru сегодня, 17 марта, выехала на место и обнаружила открытый люк со снегом и мусором на дне. Снег в люке и около него был хорошо утрамбован, но собаки уже не было. Прохожие сообщили, что собаку достали.

 

Об открытом люке информация была передана редакцией TagilCity.ru в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила. Там пообещали принять соответствующие меры.


До закрытия люка при прохождении данного участка пути следует соблюдать осторожность.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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