В открытый люк на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле провалилась собака (ФОТО)

Сидящее колодце второй день животное заметила местная жительница. Она сообщила об этом в МЧС.

Собака упала в колодец и сидит там уже второй день. Сама достать не смогу, боюсь, -- рассказала тагильчанка.

Редакция TagilCity.ru сегодня, 17 марта, выехала на место и обнаружила открытый люк со снегом и мусором на дне. Снег в люке и около него был хорошо утрамбован, но собаки уже не было. Прохожие сообщили, что собаку достали.





Об открытом люке информация была передана редакцией TagilCity.ru в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила. Там пообещали принять соответствующие меры.







До закрытия люка при прохождении данного участка пути следует соблюдать осторожность.