Выселение многодетной мамы из дома на Старой Гальянке отложено на три года: областной суд принял сторону жительницы Нижнего Тагила

Десять лет назад, после того, как супруги развелись, Оксана Екимова осталась жить с двумя детьми в доме на Старой Гальянке, который принадлежит экс-мужу. Претензии к бывшей жене появились у тагильчанина после того, как та родила третьего ребенка и прописала его в этом доме. Мужчина обратился в Ленинский суд с иском о выселении и выиграл процесс. Однако суд не учел права детей:

При вынесении судебного решения были нарушены права детей. Не были учтены фактические обстоятельства дела: наличие у истца задолженности по алиментам в размере свыше 304 тысяч рублей, отсутствие у ответчиков другого жилого помещения, отсутствие средств на приобретение и аренду жилого помещения, а также иные факты, -- сообщает Генеральная прокуратура РФ.

С учетом этих обстоятельств 31 января Свердловский областной суд отменил решение суда Нижнего Тагила. За мамой и её детьми закрепили право пользоваться домом до 2020 года. Хотя это нельзя назвать безоговорочной победой, это даёт Оксане Екимовой время для решения жилищного вопроса. За помощью женщина обратилась в администрацию города:

Можно сказать, что суд принял адекватное решение. Нас оставили проживать в этом доме на три года. Дали нам ещё время, чтобы я могла приобрести жильё. Мы встали в очередь на социальное жильё в администрации города. Правда, мы там 1700, но, как говорится, надежда умирает последней. Три года — долгий срок. Может что-то и получится с жильём, -- рассказала тагильчанка журналисту портала TagilCity.ru.

Между тем, по словам Оксаны, бывший супруг оказался не особо заинтересован в исходе судебного процесса. На судебное заседание не пришли ни он, ни его представитель.