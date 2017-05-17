Две сестры из Нижнего Тагила нашли друг друга благодаря «Бессмертному полку»

Благодаря «Бессмертному полку» в Нижнем Тагиле встретились сестры, которые ранее не знали о существовании друг друга.

Встреча женщин состоялась 9 мая этого года, когда одна из них во время шествия «Бессмертного полка» увидела незнакомку, которая несет в руках фотографию ее прадеда.





Женщины поговорили и поняли, что являются сестрами по общему прадеду. Обменялись телефонами. Встретились еще раз уже через несколько дней после парада. Выяснилось, что дедушка одной женщины и бабушка другой – родные брат и сестра. Сейчас родственницы планируют познакомить своих детей, сообщает ОТВ.