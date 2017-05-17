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Новости Нижнего Тагила

Нужно ли менять счётчики на воду? Как жителей Нижнего Тагила вводят в заблуждение объявлениями и уведомлениями (ФОТО)

17 мая 2017, 18:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на подъездах домов регулярно размещаются объявления о необходимости проверки и замены индивидуальных приборов учета водопотребления. Иногда извещения такого содержания кладутся в почтовые ящики каждого из жильцов дома.

Примечательно, что зачастую такие объявления и извещения стилизованы под официальные бумаги от органов власти. Имеют подобие печати, штрих-код, слово «администрация» в подписи. Одно из таких попало в почтовый ящик бдительной жительнице Нижнего Тагила - Анне.

 

Нашла в своем почтовом ящике такую бумажку, стилизованную под документ. Все мои соседи получили такие же. Присутствуют ссылки на законодательство, подаётся так, будто мы обязаны позвонить по номеру, дабы не нарушить закон. При этом исходящий номер «документа» и у меня, и у соседей – одинаковый. Печать сделана на принтере – для пущей убедительности. Кто эти люди и почему такими странными путями предлагают свои услуги? -- обратилась Анна к журналистам TagilCity.ru.

 

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Журналисты TagilCity.ru позвонили по указанному номеру. Молодой человек, представившийся менеджером «Городского центра обслуживания ЖКХ», рассказал о предлагаемых услугах, о сроках, когда приборы учета подлежат проверке и замене, а на вопрос журналиста о принадлежности компании Администрации города ответил следующее:

 

Да. Ставим [приборы учёта] по всему городу.


В Администрации Нижнего Тагила, разумеется, сказали, что размещающая эти объявления компания не имеет никакого отношения к городским властям.

 

Проверка и замена приборов учета водопотребления – это индивидуальная забота жильцов. Администрация города не имеет никакого отношения к объявлениям об обязательной проверке или установке приборов учёта. Просим тагильчан быть бдительными и игнорировать подобные объявления. Также можно обращаться за разъяснениями к обслуживающей дом управляющей компании, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

 

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Фотография с предупреждением от УК.


Во время повторного разговора с представителями компании, уже другой менеджер назвал, по его словам, полное официальное наименование компании.

 

Компания называется «Городской центр обслуживания ЖКХ», официально зарегистрирована в Нижнем Тагиле, -- сообщила менеджер Вероника.


Однако в Государственном реестре юридических лиц компания с таким названием в Нижнем Тагиле не зарегистрирована.

Журналисты TagilCity.ru продолжили искать информацию и обнаружили отзыв на работу компании в одном из сообществ Нижнего Тагила в социальных сетях.

 

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Фотография сообщества «Черный список Тагила»

 

Как можно видеть на фотографии, на квитанции о предоставлении услуг указан не «Городской центр обслуживания ЖКХ», а ИП Семенов В.В. из Карелии. Но и это юридическое лицо, согласно данным системы «СПАРК», прекратило своё существование осенью прошлого года.

 

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Редакция TagilCity.ru присоединяется к рекомендации Администрации Нижнего Тагила сохранять бдительность и напоминает, что узнать контактные данные своей управляющей компании можно в нашем каталоге. Специалисты УК смогут квалифицированно проконсультировать вас по вопросам замены приборов учета, их покупки и пломбирования.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 17.05.2017 22:12:06 #
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