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Новости Нижнего Тагила

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова стала почетным гражданином Свердловской области

17 мая 2017, 10:10Добавить новость
Свердловская область,куйвашев,Мерзлякова,почетный гражданин,награждение,признание,омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова признана почетным гражданином.

Мерзлякова находится на должности омбудсмена с 2001 года и избиралась на данный пост уже четыре раза. За время своей работы она приняла более 70 тыс. обращений от граждан и лично встретилась с 17 тыс. свердловчан, пишет «Областная газета».

Считаю, что непрерывное совершенствование института омбудсмена в Свердловской области, укрепление его известности, авторитета и репутации среди властных структур и широкой общественности — во многом ваша заслуга как мудрого, компетентного руководителя, истинного профессионала своего дела, умной, целеустремлённой, энергичной женщины, -- сказал Евгений Куйвашев.

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