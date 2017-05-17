Омбудсмен Татьяна Мерзлякова стала почетным гражданином Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова признана почетным гражданином.

Мерзлякова находится на должности омбудсмена с 2001 года и избиралась на данный пост уже четыре раза. За время своей работы она приняла более 70 тыс. обращений от граждан и лично встретилась с 17 тыс. свердловчан, пишет «Областная газета».



