Омбудсмен Татьяна Мерзлякова стала почетным гражданином Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова признана почетным гражданином.
Мерзлякова находится на должности омбудсмена с 2001 года и избиралась на данный пост уже четыре раза. За время своей работы она приняла более 70 тыс. обращений от граждан и лично встретилась с 17 тыс. свердловчан, пишет «Областная газета».
Считаю, что непрерывное совершенствование института омбудсмена в Свердловской области, укрепление его известности, авторитета и репутации среди властных структур и широкой общественности — во многом ваша заслуга как мудрого, компетентного руководителя, истинного профессионала своего дела, умной, целеустремлённой, энергичной женщины, -- сказал Евгений Куйвашев.