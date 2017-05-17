| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле повторно продлевать не планируют

17 мая 2017, 18:35Добавить новость
Нижний Тагил,отопление,отопительный сезон,детские сады,социальные объекты,похолодание,тепло

Завтра, 18 мая, планируется отключение отопления в Нижнем Тагиле. Ещё раз продлевать отопительный сезон не будут.

Ранее, отопительный сезон для социальных объектов был продлён до 18 мая. Завтра этот срок истекает. В Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила сообщили, что снова продлевать отопительный сезон не планируется.

 

Мы ожидаем потепления, поэтому только до 18 мая включительно, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделе  топливно-энергетического хозяйства Администрации Нижнего Тагила.

 

Редакция TagilCity.ru опросила МАДОУ «Радость», «Солнышко» и «Детство» о наличии отопления в детских садах. Их представители сообщили, что оно пока есть. Тем временем жители Нижнего Тагила жалуются на низкие температуры в квартирах. Будут ли продлевать отопительный сезон для социальных объектов, пока не известно.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Отопление в Нижнем Тагиле будет отключено с 15 мая 11 мая, 13:30 3
Запуск тепла в Свердловской области обеспечен практически на 100 % 9 октября 2016, 10:20
Если у вас ещё нет отопления: что делать жителям Нижнего Тагила? (ФОТО) 21 сентября 2016, 13:35

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (3)
Александр Р. 17.05.2017 18:54:53 #
Кто там жалуется? Надо отопление если не в середине апреля, то хотя бы в конце отрубать. В мае оно уже не актуально. Все окна месяц целый из-за отопления открыты, получается улицу отапливаем...
Эдуард Рыбаков 17.05.2017 22:02:06 #
Поддерживаю!
Эдуард Рыбаков 17.05.2017 22:01:34 #
А его и не продлевали
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 466
Подписаться на новости