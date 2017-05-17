Отопительный сезон в Нижнем Тагиле повторно продлевать не планируют

Завтра, 18 мая, планируется отключение отопления в Нижнем Тагиле. Ещё раз продлевать отопительный сезон не будут.

Ранее, отопительный сезон для социальных объектов был продлён до 18 мая. Завтра этот срок истекает. В Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила сообщили, что снова продлевать отопительный сезон не планируется.

Мы ожидаем потепления, поэтому только до 18 мая включительно, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделе топливно-энергетического хозяйства Администрации Нижнего Тагила.

Редакция TagilCity.ru опросила МАДОУ «Радость», «Солнышко» и «Детство» о наличии отопления в детских садах. Их представители сообщили, что оно пока есть. Тем временем жители Нижнего Тагила жалуются на низкие температуры в квартирах. Будут ли продлевать отопительный сезон для социальных объектов, пока не известно.