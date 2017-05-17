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Новости Нижнего Тагила

Полиция Свердловской области призывает граждан добровольно сдать оружие и получить за него вознаграждение

17 мая 2017, 09:30Добавить новость
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Полиция Свердловской области предлагает гражданам сдать оружие, боеприпасы, взрывные устройства и получить за них денежную выплату.

Незаконное хранение, сбыт или приобретение оружия является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 8 лет. При добровольной передаче лицо не привлекается к уголовной ответственности.

Стоит заметить, что хранение взрывных устройств, мин, снарядов – крайне опасно. Самостоятельно доставлять их к месту передачи не рекомендуется. Нужно сообщить об их местонахождении. Размер вознаграждения за сданное оружие зависит от его состояния и характеристик. Например, пистолеты, пулеметы, револьверы оцениваются в 3,5 тыс. руб., а за охотничье ружье можно получить от 1,5 до 2,5 тыс. руб.

Добровольная сдача оружия и боеприпасов значительно помогает в стабилизации оперативной обстановки на территории Свердловской области, а также реально влияет на кривую уровня совершенных преступлений с использованием опасных предметов, -- отметил официальный представитель МВД Свердловской области полковник Горелых.

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