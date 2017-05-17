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Новости Нижнего Тагила

Школьники из Новоуральска вновь делятся в социальных сетях обнаженными фотографиями (ФОТО)

17 мая 2017, 07:30Добавить новость
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Школьники из Новоуральска вновь стали выкладывать в социальные сети интимные фото.

Сейчас в группе числится полторы тысячи человек. Подростки выкладывают фотографии не только с нецензурным содержанием, но и постят снимки с алкоголем, сигаретами и контрацептивами.

 

Новоуральск — один из важнейших городов Свердловской области. И очень жаль, что в школах уделяют так мало внимания воспитанию ребят. Прозвенел звонок — и свободны. Никаких спортивных секций и кружков. В данной ситуации родителям и педагогам стоит обратиться с заявлением в органы внутренних дел, чтобы полиция провела проверку и покончила с этим безобразием, -- прокомментировал Ura.ru происходящее представитель свердловского главка Валерий Горелых.

 

Некоторое время назад в Новоуральске функционировала подобная группа, но после огласки она была закрыта. Также напомним о похожей ситуации в Нижнем Тагиле.

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Фото: Ura.ru

 

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