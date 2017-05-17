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Новости Нижнего Тагила

Священник из Нижнетагильской епархии подозревается в сексуальных домогательствах к молодому человеку

17 мая 2017, 08:00Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,епархия,половой контакт,священник,религия,сосьва
В Нижнетагильской епархии назревает скандал на сексуальной почве. Так, 21-летний прихожанин из Сосьвы обвиняет настоятеля Никольского храма в сексуальных домогательствах.

По словам молодого человека, 66-летний протоиерей Пётр предлагал вступить с ним в половую связь.

Мать Андрея рассказала журналистам 66.ru о том, что странные намёки начались ещё в феврале. Сын пожаловался женщине, что отец Пётр во время расспросов о семье​ начал трогать прихожанина. Женщина не поверила сыну, списав это на своеобразную манеру общения. В другой раз ситуация повторилась, однако Андрей пришел с включенным диктофоном. Мать Андрея сообщила, что на диктофоне слышна беседа о половой жизни и предложение вступить в половую связь.

 

Известно, что материалы были переданы в Следственный комитет. Однако официального комментария пока нет.

Сам священник от комментариев по телефону отказался, пишет Ura.ru.

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