Священник из Нижнетагильской епархии подозревается в сексуальных домогательствах к молодому человеку

По словам молодого человека, 66-летний протоиерей Пётр предлагал вступить с ним в половую связь.





Мать Андрея рассказала журналистам 66.ru о том, что странные намёки начались ещё в феврале. Сын пожаловался женщине, что отец Пётр во время расспросов о семье​ начал трогать прихожанина. Женщина не поверила сыну, списав это на своеобразную манеру общения. В другой раз ситуация повторилась, однако Андрей пришел с включенным диктофоном. Мать Андрея сообщила, что на диктофоне слышна беседа о половой жизни и предложение вступить в половую связь.

Известно, что материалы были переданы в Следственный комитет. Однако официального комментария пока нет.





Сам священник от комментариев по телефону отказался, пишет Ura.ru.