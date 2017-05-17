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Новости Нижнего Тагила

В 10 раз выросло число жалоб на действия коллекторов в России за четыре месяца 2017 года

17 мая 2017, 16:30Добавить новость
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Действия российских коллекторов стали причиной увеличения количества жалоб в службу судебных приставов. 

Как сообщает газета «Известия», в январе 2017 года в ФССП РФ поступило 326 обращений по поводу действий коллекторов. В апреле число жалоб достигло 2 126. 1 195 заявлений – одна треть из общего количества - уже рассмотрено. Из них обоснованными жалобами признаны лишь 40. По остальным – даны разъяснения.

Среди основных нарушений законодательства – превышение допустимого количества телефонных звонков и сообщений должнику, отсутствие регистрации коллекторского агентства или кредитной организации в государственном регистре. Также при общении с должником не называются данные кредитора.

В связи с обнаруженными нарушениями закона составлены административные протоколы. По девяти случаям вынесены постановления о штрафах.

Как считают эксперты, увеличение обращений вызвано лучшей информированностью населения в последнее время: граждане стали знать, куда можно обратиться с жалобой в связи с незаконными действиями коллекторов. При этом отмечается, что проблема угроз со стороны коллекторов остается такой же острой. Замечено, что чем дальше регионы расположены от Москвы, тем жестче там действуют коллекторы. 

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